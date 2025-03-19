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В «нехорошей квартире» открылась выставка «Другие города Михаила Булгакова»

В Москве открылась выставка «Другие города Михаила Булгакова»
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РИА Новости

Выставочный проект «Другие города Михаила Булгакова» представляет уникальное сочетание творчества писателя и современного художника, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Об этом сообщает RG.RU.

Как рассказал куратор выставки Иван Назаров, изначально планировалось сосредоточиться на Москве, однако Кузнецов предложил расширить географию, включив другие города, упоминаемые в произведениях Булгакова. В результате выставка охватывает Санкт-Петербург, Киев, Константинополь, Тифлис и другие места, важные для биографии и литературных образов писателя.

Работы Кузнецова, многие из которых созданы специально для проекта, отражают эмоциональное восприятие городов, переплетаясь с булгаковскими мифами и воспоминаниями. Художник использует сдержанную, почти монохромную палитру, создавая атмосферу исторической глубины. Выставка сопровождается историческими справками и цитатами из произведений Булгакова, погружая зрителя в уникальный мир писателя через призму художественного видения Кузнецова.

В начале марта в национальном центре «Россия» состоялось открытие новой масштабной выставки «Путешествие по России». Ее экспозиция позволяет за час совершить виртуальное путешествие по всей стране — от Дальнего Востока до Калининграда.

Ранее Вассерман объяснил отмену Булгакова на Украине.

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