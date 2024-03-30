Вассерман объяснил отмену Булгакова на Украине

Решение Украинского института национальной памяти (УИНП) признать советского писателя Михаила Булгакова и декабристов угрозой для страны связано с его позицией по единству украинского и русского народа, объяснил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он объяснил «отмену» Булгакова на Украине в беседе с News.ru.

Вассерман напомнил, что УИНП создавался при поддержке США, а для современной Украины опасными, по его мнению, объявляются любые яркие представители русского народа.

«Особенно те, кто очень точно в своих произведениях показал, что украинцы — неотъемлемая часть русского народа. К ним относится Булгаков, писавший об этом в своих книгах и пьесах о Гражданской войне», — сказал он.

Декабристы, добавил депутат, также считали свои Северное и Южное общество, находившиеся в России и на Украине, единой организацией.

Накануне УИНП назвал уроженца Киева, писателя Михаила Булгакова «символом российской имперской политики» вместе с композитором Михаилом Глинкой и поэтом Иосифом Бродским.

Созванная институтом комиссия экспертов постановила, что Булгаков якобы являлся «ярым украинофобом».

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