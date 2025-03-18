«Талант от папы»: Лариса Долина заявила, что Бедрос Киркоров души не чаял в Филиппе

Бедрос Киркоров прожил красивую, достойную жизнь и был примером для своего сына, заявила «Газете.Ru» певица Лариса Долина. Народная артистка отметила, что свой талант Филипп Киркоров получил от отца, — а он в нем души не чаял.

«Очень печальную новость только что прочитала в соцсетях — не стало Бедроса Киркорова, которого я знала очень много лет. Слышала, как он поет в молодости, знала его как очень талантливого, душевного человека, который не чаял души в своем сыне. Знала полную семью, еще когда мама была жива, и это была очень красивая пара. Я соболезную Филиппу, но на самом деле Бедрос прожил очень красивую, достойную жизнь и был примером для своего сына. Он был очень хорошим человеком и очень многое Филипп перенял от него: доброту, жизненный оптимизм и талант. Конечно, талант у него точно от папы! Пусть земля будет пухом этому замечательному человеку, ну и мы будем помнить его. А пока помним, он для нас будет всегда живым. Филипп, дорогой мой, я приношу тебе свои искренние соболезнования», — сказала Долина.

О смерти 92-летнего Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал в своем Telegram-канале Филипп Киркоров.

До этого Mash сообщал, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 20 декабря 2024 года из-за лечения методами нетрадиционной медицины. Он лечился тибетской медициной, которую ему посоветовала сиделка, — пил травы, делал прогревания, массажи и лечился пиявками.

Позже Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. Музыкальную карьеру начал во время службы в армии.

В СССР певец выступал с различными коллективами, записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими артистами. В 1992 году стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.

Ранее певица Катя Лель рассказала, что Бедрос Киркоров часто ходил на ее концерты.