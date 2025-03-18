«Моя любовь навсегда»: Катя Лель — о Бедросе Киркорове

Певица Катя Лель в разговоре с «Газетой.Ru» назвала ушедшего из жизни Бедроса Киркорова невероятно добрым, интеллигентным и талантливым человеком. Артистка призналась, что отец Филиппа Киркорова часто приходил поддержать ее на концертах.

«Узнала новость о Бедросе и расстроилась, конечно, потому что человек невероятно добрый был, очень интеллигентный, воспитанный, всегда очень корректный. В нем было столько теплоты к людям, к этому миру. Рядом с ним было очень уютно и тепло, и чувствовалась мужская надежность, защита. Очень одухотворенный был, творческий человек, безумно талантливый. И я благодарю его за то, что он был и есть в наших сердцах. Он поддерживал, приезжал на концерты ко мне и всегда был очень искренен. Поэтому моя любовь навсегда останется в моем сердце к Бедросу Киркорову. Светлая ему память», – сказала Лель.

О смерти Бедроса Киркорова 18 марта сообщил его сын Филипп. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — заявил артист.

Telegram-канал Mash сообщал, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 20 декабря 2024 года из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

По версии канала, отец Филиппа Киркорова не соблюдал рекомендации врачей после предыдущей госпитализации. Он лечился тибетской медициной, которую ему посоветовала сиделка, — пил травы, делал прогревания, массажи и лечился пиявками.

Позже Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. Музыкальную карьеру начал во время службы в армии.

В СССР певец выступал с различными коллективами, записал около 50 песен на радио, выступал в дуэте со своим сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими артистами. В 1992 году стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.

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