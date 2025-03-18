Павлиашвили о Ване Дмитриенко: «Он меня называет «дядей Сосо»

Певец Сосо Павлиашвили признался, что его связывают «родные» отношения с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко. Об этом он рассказал kp.ru.

По его словам, тот называет его «дядей Сосо». Павлиашвили отметил, что считает его «умным парнем» и может советоваться с ним в разных вопросах. При этом и тот может попросить совета у старшего коллеги.

«Ванечке помогать не надо, он сам со всем справляется. Он в хороших руках, в хорошем окружении, с абсолютно профессиональным подходом, и он наслаждается и творчеством, и жизнью, и он замечательный парень. Я его знаю очень много лет. Он правильно и красиво взрослеет. Он и сейчас небольшой ребенок, но он очень хороший парень», — добавил исполнитель.

До этого Сосо Павлиашвили объяснил свои «скромные» гонорары тем, что хочет делать музыку доступной для всех. Павлиашвили заявил, что деньги приходят и уходят. Он отметил, что ставит низкие цены на концерты, чтобы каждый смог послушать музыку и получить позитивные эмоции. Артист отметил, что часть гонорара тратит на благотворительность. Он помогает голодающим и нуждающимся в лечении. Также часть суммы уходит на постройку церквей.

Ранее сообщалось, что Сосо Павлиашвили построит студию для дочери.