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Канье Уэст объявил набор в наци-хор и отказал в приеме толстякам

Рэпер Канье Уэст объявил кастинг для мужского хора, одетого в свастики
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Javier Rojas/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст объявил набор в мужской хор, и условия кастинга удивили его подписчиков в социальной сети X (бывший Twitter).

Канье заявил, что «собирает хулиганский хор» для исполнения песни «Carnival» с альбома 2024 года «Vultures».

Лауреат премии «Грэмми» уточнил, что желающие должны быть только мужчинами, имеющими «цвет кожи как у Шона Комбса и темнее». Кроме того, кандидаты также должны иметь бритые головы или быть готовыми побриться наголо в случае одобрения.

Он отказал в приеме в хор толстякам и подчеркнул, что претендентам на место в хоре должно быть комфортно носить нацистский символ — свастику.

В ответ 47-летнего Уэста раскритиковали за саму идею создания наци-хора со свастиками и за абсурдные требования к артистам иметь конкретный оттенок кожи.

Накануне Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста из-за участия их 11-летней дочери Норт в его новом треке «Lonely Roads Still Go to Sunshine». Кардашьян еще до релиза через суд просила экс-супруга не выпускать композицию — ей не нравилось, что в записи трека использован голос обвиняемого в секс-преступлениях рэпера Пи Дидди.

Ранее Канье Уэст сравнил свои встречи с детьми с тюремными свиданиями.

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