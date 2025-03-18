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Канье Уэст поговорил с сидящим в тюрьме P.Diddy: «Они пытаются покончить с нами»

Рэпер P.Diddy призвал Уэста быть осторожнее во время телефонного разговора
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Dimitrios Kambouris/Getty Images for Live Nation

Рэпер и продюсер P.Diddy (он же — Шон Комбс) призвал Канье Уэста быть осторожнее во время телефонного разговора. Об этом сообщает Page Six.

«Будь осторожен там, потому что они определенно пытаются покончить с нами <…> Но у них ничего не получится. Я собираюсь победить это дерьмо и оказаться рядом с тобой», — заявил Комбс.

P.Diddy также призвал Канье Уэста вернуться к музыке и «повеселиться на полную катушку».

«Когда я выйду, то хочу увидеть, как ты сносишь стадионы. Хочу снова увидеть тебя на сцене. Я мечтаю об этом», — признался рэпер.

Уэст в свою очередь согласился с коллегой, заявив, что «настало время взять микрофон». Он также поблагодарил P.Diddy за то, что тот «вырастил» его.

17 сентября 2024 года Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян поссорилась с Канье Уэстом из-за дочери и P.Diddy.

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