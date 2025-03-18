Юрий Куклачев дал совет желающим удачно выйти замуж женщинам

Народный артист РСФСР, дрессировщик кошек Юрий Куклачев дал совет женщинам, желающим удачно выйти замуж. Его цитируют «Аргументы и факты».

Он призвал женщин не искать «принца».

«Не напрасно же существует фраза «хочешь быть женой генерала — выходи замуж за лейтенанта». Про мою жену Леночку многие говорили: «Какая хитрая женщина, вышла замуж за Куклачева». А она вышла замуж за нищего студента циркового училища! И всю жизнь посвятила мне», — говорит он.

Своей карьерой, признал Куклачев, артистка не занималась, посвятив себя его Театру кошек.

«Что же касается секретов семейной жизни, у нас одно правило: как бы мы ни поругались, мы перешагиваем порог спальни и обо всех конфликтах забываем», — сказал он.

75-летний артист добавил, что с годами по-другому начал смотреть на вещи, которые раньше раздражали — когда-то он злился, что жена подолгу собирается, а теперь считает, что даже потенциальные опоздания не стоят ссоры с любимой женщиной.

Накануне дрессировщик заявил, что получает 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее Куклачев подсказал, как научить кошку трюкам дома.