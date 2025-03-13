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Хлебникова вспомнила о совете Градского, изменившем ее жизнь

Певица Хлебникова призналась, что Градский сильно повлиял на ее карьеру
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Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» рассказала о совете композитора Александра Градского, который сильно повлиял на ее карьеру.

«Один из главных советов в жизни дал мне мой учитель Александр Борисович Градский. Мы два года отучились у Льва Валерьяновича Лещенко, а потом нас, уже заочников-эстрадников, отдали в класс к Градскому. Мы приехали к нему познакомиться, и он сказал: «Не бойтесь быть непохожими. Чем больше вы будете не походить на других, тем легче вам будет запомниться людям». Была еще вторая часть совета, тоже очень важная: «Если вы хотите понять, что из себя представляете, опирайтесь на хороших музыкальных редакторов». У меня в свое время было четыре музыкальных редактора, и все — с хорошим консерваторским образованием. А сегодня там кто? Неизвестно. Я бы очень хотела, чтобы на радиостанции вернулись те музыкальные редакторы, которые учили меня», — поделилась артистка.

Полное интервью с Мариной Хлебниковой читайте здесь.

Ранее Хлебникова вспомнила, как выгнала Бари Алибасова из номера в день их знакомства.

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