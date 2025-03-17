Группа «Пикник» отказалась от частных выступлений. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, «Пикник» не проводит выступления на частных мероприятиях. Поклонники могут послушать музыкантов только на сольном концерте. В райдере артистов прописано, что на их выступления должна быть нанята профессиональная служба безопасности. Охранники должны обеспечить сохранность как исполнителям, так и их имуществу. Им также велено относиться бережно к коллективу.

Также служба безопасности должна пройти специальный инструктаж с директором «Пикника».

Организаторы концерта обязаны обеспечить отсутствие посторонних лиц в служебных помещениях.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

3 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено в рекордные сроки — менее чем за год. По его словам, обвиняемые и их адвокаты приступили к изучению материалов.

Ранее был назван гонорар группы «Пикник» после трагедии в «Крокусе».