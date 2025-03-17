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Группа «Пикник» отказалась от частных выступлений

«Абзац»: группа «Пикник» не выступает на частных мероприятиях
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Группа «Пикник» отказалась от частных выступлений. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, «Пикник» не проводит выступления на частных мероприятиях. Поклонники могут послушать музыкантов только на сольном концерте. В райдере артистов прописано, что на их выступления должна быть нанята профессиональная служба безопасности. Охранники должны обеспечить сохранность как исполнителям, так и их имуществу. Им также велено относиться бережно к коллективу.

Также служба безопасности должна пройти специальный инструктаж с директором «Пикника».

Организаторы концерта обязаны обеспечить отсутствие посторонних лиц в служебных помещениях.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

3 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено в рекордные сроки — менее чем за год. По его словам, обвиняемые и их адвокаты приступили к изучению материалов.

Ранее был назван гонорар группы «Пикник» после трагедии в «Крокусе».

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