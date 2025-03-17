Бывший муж Дженнифер Энистон снова женился

Американский актер Джастин Теру женился на актрисе Николь Брайдон Блум. Об этом сообщает портал TMZ.

В распоряжении сайта оказались кадры, сделанные в рамках свадебной фотосессии в мексиканском Тулуме. 53-летний бывший муж Дженнифер Энистон и 30-летняя актриса сериалов выбрали для церемонии традиционные наряды.

Теру и Блум начали встречаться еще в 2023 году, а помолвились в августе 2024 года в Венеции.

На Энистон Теру неожиданно для поклонников женился в 2015 году. Экс-супруги расстались в 2018 году.

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