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Бывший муж Дженнифер Энистон снова женился

Актер Джастин Теру женился на актрисе Николь Брайдон Блум
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Mario Cartelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актер Джастин Теру женился на актрисе Николь Брайдон Блум. Об этом сообщает портал TMZ.

В распоряжении сайта оказались кадры, сделанные в рамках свадебной фотосессии в мексиканском Тулуме. 53-летний бывший муж Дженнифер Энистон и 30-летняя актриса сериалов выбрали для церемонии традиционные наряды.

Теру и Блум начали встречаться еще в 2023 году, а помолвились в августе 2024 года в Венеции.

На Энистон Теру неожиданно для поклонников женился в 2015 году. Экс-супруги расстались в 2018 году.

Накануне дрессировщик кошек Юрий Куклачев повторно взял в жены свою супругу. В Центре семьи «Казан» в Казани чета Куклачевых таким образом отметила «изумрудную свадьбу». Родители троих детей и бабушка и дедушка шестерых внуков вновь зарегистрировали свой брак спустя 55 лет совместной жизни.

Ранее Дава показал видео с тайной свадьбы с Мари Краймбрери.

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