Звезда ремейка «Ивана Васильевича» Кравец предрекла фильму культовый статус

Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец в интервью «Газете.Ru» выразила мнение, что ремейки советской классики, выходящие в последние годы, в будущем могут быть переосмыслены аудиторией в лучшую сторону. На счету самой артистки есть несколько подобных проектов — она сыграла в лентах «Небриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет все» и «СамоИрония судьбы».

«Я думаю, когда люди в свое время смотрели «Иван Васильевич меняет профессию», многие представители интеллигенции говорили: «Книжка Булгакова лучше». А потом все это стало классикой. Вполне возможно, через несколько лет и наш фильм полюбит еще большая аудитория. Конечно, снимать такое кино рискованно, но мы делали это с большой любовью и теплом. Мы привнесли в него актуальный юмор, разбавили музыкальными номерами современных звезд и просто актуализировали истории. При этом, как мне кажется, не испортили первоисточник. Это было очень важно. Грим, костюмы, даже сама картинка — все соответствует. Это же не графика, а реальные декорации. Когда мы снимали сцену, где Иван Васильевич принимает послов, оказались в таком же антураже и подумали: «Какое же счастье к фильму-легенде прикоснуться!» — призналась Кравец.

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