Звезда Comedy Club Кравец призвала комиков шутить на аккуратные темы

Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец в интервью «Газете.Ru» призналась, что старается быть аккуратной в своем юморе — особенно в последние годы.

Я думаю, у людей, которые занимаются юмором, есть определенная миссия. <...> Если честно, я серьезно отношусь к тому, что делаю. Особенно в последние годы. Бывают моменты сомнения, когда ты задумываешься: «А имеешь ли ты право сейчас веселиться и смешить людей?» И потом понимаешь, что да, это дарит хорошие эмоции, приумножает их. Но делать это надо иначе — немного под другим градусом, не так резко, выбирать аккуратнее темы, чтобы ни в коем случае не задеть человека, а наоборот, придать ему энергии, дать возможность улыбнуться легко, без боли. И тогда получается своего рода терапия, которую мы организуем и для себя, и для зрителей. И всем становится чуть легче жить — и радостнее», — объяснила она.

По словам Кравец, аудитория за последние годы стала более нервной — и в этом свете возросла ответственность комиков:

«Люди стали более импульсивными, даже немного нервными. Им хочется радоваться, смеяться — и порой требуется помощь профессионалов, чтобы дать для смеха хорошую почву. А если человеку, который занимается юмором, недостает интеллекта, он может встать на скользкую дорожку и добиваться реакции публики очень дешевыми средствами. Поэтому я с большим уважением отношусь к коллегам по цеху, которые продолжают делать свое дело, не снижая планку».

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