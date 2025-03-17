Понаровская о Пугачевой: «Откуда такие запросы на величие?»

Певица Ирина Понаровская вспомнила в YouTube-интервью с Лаурой Джугелией, что хорошо общалась с Аллой Пугачевой в 70-е годы.

«Потом я ушла в полеты по туннелям к свету (Понаровская пережила две остановки сердца. — «Газета.Ru»), а Алла — дальше возвеличиваться. Есть подозрение, что Александр Стефанович внушил ей, что она гениальна», — заявила исполнительница.

Понаровская намекнула, что она перестала общаться с Пугачевой, поскольку коллега стала «напыщенной» и поверила в свою гениальность. Певица заявила, что не считает Примадонну гениальной.

«Я не могу понять, откуда у людей не царского, в общем-то, вроде бы происхождения, не олигархических династий, такие запросы на величие, на статусность, на напыщенность, на пафос», — высказалась Понаровская.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось,что Лариса Долина поддержала Аллу Пугачеву.