Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Понаровская о Пугачевой: «Откуда такие запросы на величие?»

Певица Ирина Понаровская осудила Пугачеву за напыщенность и пафос
close
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Певица Ирина Понаровская вспомнила в YouTube-интервью с Лаурой Джугелией, что хорошо общалась с Аллой Пугачевой в 70-е годы.

«Потом я ушла в полеты по туннелям к свету (Понаровская пережила две остановки сердца. — «Газета.Ru»), а Алла — дальше возвеличиваться. Есть подозрение, что Александр Стефанович внушил ей, что она гениальна», — заявила исполнительница.

Понаровская намекнула, что она перестала общаться с Пугачевой, поскольку коллега стала «напыщенной» и поверила в свою гениальность. Певица заявила, что не считает Примадонну гениальной.

«Я не могу понять, откуда у людей не царского, в общем-то, вроде бы происхождения, не олигархических династий, такие запросы на величие, на статусность, на напыщенность, на пафос», — высказалась Понаровская.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось,что Лариса Долина поддержала Аллу Пугачеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами