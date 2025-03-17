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Звезда «Слова пацана» раскрыл свою мечту

Актер Леон Кемстач признался, что мечтает поработать с Квентином Тарантино
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Леон Кемстач признался в интервью ТАСС, что хочет поработать с голливудским режиссером Квентином Тарантино.

«Это мечта, дай бог все получится. Если мы говорим об актерах, хотелось бы очень посотрудничать с Брэдом Питтом и Райаном Гослингом. Это два любимых моих актера», — поделился звезда «Слова пацана».

По словам Кемстача, он также мечтает сыграть антагониста в супергеройском проекте — кого-то наподобие Джокера. Еще актер не прочь был бы исполнить в кино роль русского поэта Сергея Есенина.

«И из последнего — я оставил в своей соцсети ролик, где я примерил на себе бороду, и мне многие начали писать, что я похож на молодого Ленина, и, наверное, не отказался бы сыграть и эту роль», — поделился артист.

Кемстач отметил, что не ставит перед собой цель получить «Оскар». Ему важнее стать заслуженным артистом России и получить любовь от людей.

16-летний актер Леон Кемстач стал известен после выхода сериала «Слово пацана», в котором сыграл главного героя Андрея Пальто. За свою роль он получил премию телеканала FashionTV «Fashion New Year Awards 2023» в номинации «Актерский прорыв года».

Премьера первой серии «Слова пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря.

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