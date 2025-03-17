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Адвокат прокомментировал обещание Ефремова устроить «чудовищную движуху»

Адвокат Падалко назвал фейковыми слова Михаила Ефремова о чудовищной движухе
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Агентство «Москва»

Адвокат Юрий Падалко опроверг в беседе с aif.ru, что Михаил Ефремов обещал устроить «чудовищную движуху» во всей Белгородской области после выхода по условно-досрочному освобождению (УДО).

«Это фейк, кто-то явно специально пытается таким образом повлиять на общественное мнение, запустив негатив», — уверил защитник.

Накануне Life со ссылкой на SHOT опубликовал запись телефонного разговора якобы Михаила Ефремова со своим другом. В беседе неизвестный с голосом Ефремова поздравлял знакомого с днем рождения и обещал «устроить чудовищную движуху по всей Белгородской области» после выхода по УДО.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.

В Алексеевском районном суде Белгородской области рассмотрят ходатайство актера об УДО 24 марта.

Ранее сообщалось, что Егору Криду запретили выступать в Белоруссии «на правительственном уровне».

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