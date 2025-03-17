Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Егору Криду запретили выступать в Белоруссии «на правительственном уровне»

Рэпер Егор Крид пожаловался, что правительство Белоруссии не дает ему выступить
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Егор Крид сообщил во время своего стрима на платформе Twitch, что его концерты запрещены в Белоруссии. Слова музыканта передает «Афиша Daily».

«У нас был запланирован большой концерт в Минске. Арена на 30 тыс. человек. Прямо сейчас мы не знаем, почему и по каким причинам нам не дают провести концерт на территории Белоруссии. <...> Я так понимаю, это на каком-то правительственном уровне, нам просто не дают выступить», — заявил артист.

В 2020 году Егор Крид и рэпер Тимати опубликовали клип «Звездопад», в котором высмеяли президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они назвали лидера соседнего государства «усатым» и намекнули на то, что ему не удалось уйти со своей должности с честью.

16 марта сообщалось, что в Москве сорвали концерт российской и белорусской певицы и блогера Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк). По данным Mash, ее выступление прервала администрация клуба «Сова», получившая сообщение о минировании заведения. Артистка успела спеть только три композиции. В итоге мероприятие перенесли.

Ранее сообщалось, что бывшая солистка «Миража» пожаловалась на самочувствие после концерта в Кремле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами