Егору Криду запретили выступать в Белоруссии «на правительственном уровне»

Рэпер Егор Крид сообщил во время своего стрима на платформе Twitch, что его концерты запрещены в Белоруссии. Слова музыканта передает «Афиша Daily».

«У нас был запланирован большой концерт в Минске. Арена на 30 тыс. человек. Прямо сейчас мы не знаем, почему и по каким причинам нам не дают провести концерт на территории Белоруссии. <...> Я так понимаю, это на каком-то правительственном уровне, нам просто не дают выступить», — заявил артист.

В 2020 году Егор Крид и рэпер Тимати опубликовали клип «Звездопад», в котором высмеяли президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они назвали лидера соседнего государства «усатым» и намекнули на то, что ему не удалось уйти со своей должности с честью.

16 марта сообщалось, что в Москве сорвали концерт российской и белорусской певицы и блогера Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк). По данным Mash, ее выступление прервала администрация клуба «Сова», получившая сообщение о минировании заведения. Артистка успела спеть только три композиции. В итоге мероприятие перенесли.

Ранее сообщалось, что бывшая солистка «Миража» пожаловалась на самочувствие после концерта в Кремле.