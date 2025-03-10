Российские кинотеатры ждут полмиллиарда рублей от проката «Царевны-лягушки»

Российский фильм «Царевна-лягушка» соберет в прокате до полумиллиарда рублей за ближайшие несколько недель. В целом праздничные выходные в этом году короче, чем в прошлом, поэтому не принесли кинотеатрам таких же сборов, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

По его словам, сначала «Царевне-лягушке» прогнозировали около 1 млрд рублей в прокате. Однако позже, когда картину посмотрели, поняли, что она вытягивает максимум на 500 млн рублей.

«Да, нам бы хотелось, чтобы эти праздничные выходные отработались поинтереснее, но давайте будем честны сами с собой. Если в 2024 году выходных было чуть больше, то в этом году у нас всего два выходных дня. Потому сравнивать этот год с прошлым некорректно», — пояснил эксперт.

По словам Воронкова, прочно на втором месте в российском прокате держится «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым – ему прогнозируют сохранение лидерства на «сарафанном радио» и сбор еще около 200 млн рублей. А вот спортивная драма «Роднина» надежд не оправдала, заняв четвертое место в сборах с кассой в 76,7 млн рублей.

Что касается зарубежных картин, то 39,5 млн рублей заработало фэнтези «В потерянных землях» с Милой Йовович, заняв пятое место в прокате. Нехватка рекламы от дистрибьютора помешала фильму выйти в лидеры, заключил Воронков.

Напомним, фильм режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка» дебютировал в прокате в прошлый четверг на первой строчке. За первый уикенд картина собрала 204,5 млн рублей. Также в тройке лидеров называли фильм «Красный шелк» Андрея Волгина, который вышел в кинотеатрах 20 февраля. Лента собрала 90,6 млн рублей за уикенд.

Ранее актер Метелкин рассказал о нарушении дисциплины на съемках «Царевны-лягушки».