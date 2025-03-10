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Ольга Орлова заявила о «полном провале» в Куршевеле

Певица Ольга Орлова призналась, что не смогла похудеть в Куршевеле
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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не смогла похудеть во время отдыха на горнолыжном курорте Куршевель.

Поклонник спросил у Орловой, как проходит ее процесс похудения.

«Полный провал. Тут просто невозможно противостоять обжорству», — поделилась артистка.

Орлова планирует сесть на диету, когда приедет в Москву.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года.

В 2025-м Орлова впервые за 7 лет выпустила новую песню «О неприличном». Релиз состоялся 2 марта — в Прощеное воскресенье. Это последний день накануне Великого поста в православии. Орлова призналась, что ждет обратной связи от поклонников. Артистка пошутила, что люди ее «простят», если им не понравится композиция.

Позже Орлова призналась, что не ожидала такой поддержки от поклонников. Она поблагодарила фанатов. До новой песни Орлова выпускала последний раз треки в 2018 году — «Танцевать» и «Сумасшедшая».

Ранее Орлова вспомнила, как врачи просили ее сделать МРТ мозга из-за дружбы с Фриске.

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