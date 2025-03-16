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Ивлеева прокатилась в свадебной фате на тракторе с мужем

Блогерша Ивлеева анонсировала новое реалити-шоу
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Telegram-канал «Настя Ивлеева»

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева объявила в Telegram-канале о запуске нового реалити-шоу «Чегеря».

Подробности и дата выхода проекта неизвестны. В промо-ролике Ивлеева прокатилась с мужем, бизнесменом Филиппом Бегаком, на тракторе. В ролике предприниматель также поднял блогершу на ковше. Телеведущая была одета в спортивный костюм и свадебную фату.

«Запахло фермой, новым реалити», — заявила блогерша.

10 декабря 2024 года Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

Ивлеева уже состояла в браке. Осенью 2019-го блогерша вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни. Телеведущая признавалась в интервью Ксении Собчак, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех. Анастасия Ивлеева сменила фамилию мужа через два года после расставания.

Ранее у Ивлеевой отсудили полтора миллиона за просрочку в энергетиках.

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