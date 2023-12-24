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Девушке стало плохо после слэма на концерте Мэйби Бэйби в Петербурге

Поклонница Мэйби Бэйби стала задыхаться после слэма на концерте в Петербурге

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Кадр из видео/friendzonegroup/YouTube

На концерте певицы Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк) в Санкт-Петербурге одной из фанаток стало плохо после слэма на танцполе. Об этом пишет «Фонтанка».

Исполнительницу долго ждали на сцене, поэтому спустя полчаса ожидания фанатам пришлось звать певицу выступать. Во время исполнения второй песни на сцену прорвался один из фанатов, которого задержали охранники. Затем Мэйби Бэйби исполнила кавер на трек «Зачем мне такая любовь» и призвала поклонников устроить слэм. В результате девушка стала задыхаться, и ее отвели к организаторам мероприятия.

На танцполе было достаточно жарко, поэтому артистка бросала в зал воду и просила фанатов делиться питьем друг с другом. В определенный момент поклонники и вовсе попросили Мэйби Бэйби спуститься к ним на танцпол и спеть вместе с ними. Артистка согласилась и действительно пела с фанатами, но перед этим попросила, чтобы они хорошо ее охраняли.

Также исполнительница была удивлена тому, что на концерт пришло гораздо больше мужчин, чем девушек. Специально ради своих фанатов мужского пола Мэйби Бэйби спела трек «Похрюкай», который как раз высмеивает поведение некоторых мужчин.

Ранее Волочкова призналась, что ее не пригласили на вечеринку к Ивлеевой.

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