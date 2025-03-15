«Молился утром и вечером»: что помогло Иракли не сломаться на «Фабрике звезд» и после нее

Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) рассказал, что помогло ему не сломаться на проекте «Фабрика звезд», где он был начинающим артистом. Интервью с 47-летним Пирцхалавой опубликовало издание «Страсти».

«Каждый день я утром и вечером молился, и это мне помогало. И это не значит, что я не совершал каких-то ошибок, но впоследствии я искренне каялся», — отметил он.

По словам Пирцхалавы, ссора с другой участницей проекта Машей Ржевской закончилась невероятной дружбой, продолжающейся до сих пор.

Он также рассказал, какие качества нужны были артистам, чтобы остаться на плаву после успеха на «Фабрике звезд».

«Трудолюбие, умение адаптироваться к новому времени, быть открытым к корректировкам конкретных людей, уметь рисковать, хулиганить, делать что-то новое, обучаемость и не предавать себя — вот что важно. Не стоит забывать и про духовное составляющее», — отметил он, добавив, что не все проходят испытание славой, алкоголем и наркотиками.

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