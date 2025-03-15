Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Молился утром и вечером»: что помогло Иракли не сломаться на «Фабрике звезд» и после нее

Певец Иракли признался, что утром и вечером молился на «Фабрике звезд»
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) рассказал, что помогло ему не сломаться на проекте «Фабрика звезд», где он был начинающим артистом. Интервью с 47-летним Пирцхалавой опубликовало издание «Страсти».

«Каждый день я утром и вечером молился, и это мне помогало. И это не значит, что я не совершал каких-то ошибок, но впоследствии я искренне каялся», — отметил он.

По словам Пирцхалавы, ссора с другой участницей проекта Машей Ржевской закончилась невероятной дружбой, продолжающейся до сих пор.

Он также рассказал, какие качества нужны были артистам, чтобы остаться на плаву после успеха на «Фабрике звезд».

«Трудолюбие, умение адаптироваться к новому времени, быть открытым к корректировкам конкретных людей, уметь рисковать, хулиганить, делать что-то новое, обучаемость и не предавать себя — вот что важно. Не стоит забывать и про духовное составляющее», — отметил он, добавив, что не все проходят испытание славой, алкоголем и наркотиками.

В феврале звезда шоу «Фабрика звезд-7» Корнелия Манго объяснила в личном блоге, почему не показывает лицо своей дочери.

Ранее приемная дочь Евгения Осина перепела его хит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами