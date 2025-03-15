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«Имею право»: Ефремов захотел снять фильм о борьбе с зависимостью

Актер Никита Ефремов допустил, что снимет фильм об алкоголе и наркотиках
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1-2-3 Production

Актер, сын заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Ефремова Никита Ефремов допустил, что снимет фильм о зависимости от алкоголя и наркотиков. Интервью с 36-летним артистом опубликовало издание «Правила жизни».

По словам Ефремова, у него есть соответствующий опыт.

«Он связан с употреблением веществ, алкоголем и тем, как я остаюсь чистым уже на протяжении семи лет. У меня есть точка входа. Я понимаю, что практически вся страна наблюдала за тем, что происходило с моим отцом. Понимаю, что вроде как я имею право про это говорить», — рассуждает он.

При этом, отметил актер, в условиях законодательства, ограничивающего демонстрацию употребления алкоголя на экране, реализовать проект может быть сложно.

«Мне нужно показать, что вот есть некая травма, в которой алкоголь является компенсатором, от которого становится легче. Мне нужно показать вот это очарование, что сначала так плохо, а потом появляется этот компенсатор, от которого становится так хорошо, и я хочу этого больше и больше», — говорит артист.

Ефремов не исключает, что сможет найти опосредованные художественные средства, которые позволят донести его мысль. Кроме того, он усомнился, что такой фильм будет излишне романтизировать действительность.

«Оно должно как растение работать, потому что растения удобряются говном, а потом отдают кислород. Вот оно должно так работать: забрать все говно и отдать свет», — поразмышлял о роли кино он.

Накануне экс-солист «Отпетых мошенников» рассказал о борьбе с зависимостью.

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