Спасатели рассказали о трогательном проявлении верности собак Джина Хэкмена

Спасатели рассказали о трогательном последнем проявлении верности собак 95-летнего голливудского актера Джина Хэкмена. Об этом пишет The Sun.

Когда представители службы быстрого реагирования прибыли по адресу актера, их встретили немецкая овчарка Медведь и помесь акита-ину и овчарки Никита.

Они подбежали к экипажам, отчаянно лая. Спасатели подумали, что собаки играют, но вскоре выяснилось, что на самом деле они пытались привести медиков к хозяину. К тому моменту спасатели уже нашли без признаков жизни 65-летнюю Бетси Аракаву.

Поиски Хэкмена длились полчаса, прежде чем спасатели пошли за собаками и обнаружили актера также без признаков жизни в подсобке в дальнем углу дома.

«Они поняли — собака пыталась сказать: «Эй, иди сюда! Иди сюда!» — говорит начальник пожарной охраны Санта-Фе Брайан Мойя.

Собаки отказывались отходить от хозяев, добавили спасатели. Оба пса сейчас находятся в приюте, пока не будет оглашено завещание пары и они не смогут обрести новый дом.

Накануне полиция раскрыла, чем жена Джина Хэкмена занималась в дни перед трагедией. Известно, что у Аракавы было редкое инфекционное заболевание — хантавирусный легочный синдром, которым можно заразиться при вдыхании пыли с частичками помета зараженных грызунов. Хэкмен страдал от заболевания сердца вкупе с истощением на фоне голода: у актера была тяжелая форма болезни Альцгеймера и не вполне осознавал окружающую действительность.

Ранее Джина Хэкмена помянули на «Оскаре».