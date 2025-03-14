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«Секси ми»: Фадеев раскрыл, в пику какому шлягеру 1980-х написал хит SEREBRO

Продюсер Фадеев написал песню «Mi Mi Mi» после предложения сделать кавер на «Venus»
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Телеграм-канал «Макс Фадеев»

Продюсер Максим Фадеев рассказал, в пику какому шлягеру 1980-х написал в 2013 году хит группы SEREBRO «Mi Mi Mi». Воспоминаниями он поделился в Telegram-канале.

«После успеха «Мамы Любы» наш европейский лейбл предложил нам записать кавер на хит 80-х «Venus». Меня это разозлило. Зачем идти назад, если можно двигаться вперед?» — задается вопросом он.

По словам Фадеева, он немедленно отправился в студию и за час написал «MI MI MI» с уже готовым текстом припева, куда позднее певица и сонграйтер Ольга Серябкина дописала текст куплетов.

В припеве песни говорится: «Ми ми ми, только ми ми, Ми ми ми, секси ми».

Очевидно, Фадеев имеет в виду трек «Venus» группы Bananarama — кавер-версию хита группы Shocking Blue, вышедшего в 1969 году.

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе». 28 ноября вышла дебютная песня нового состава.

Накануне Максим Фадеев рассказал о потере слуха.

Ранее Фадеев назвал золотой состав SEREBRO.

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