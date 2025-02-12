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Фадеев назвал золотой состав SEREBRO

Продюсер Максим Фадеев назвал новый состав SEREBRO золотым
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Максим Фадеев в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал новый состав группы SEREBRO золотым.

Фадеев уверил, что говорит искренне.

«Я очень любил все составы, кроме того, на котором все закончилось», — заявил продюсер.

В последнем составе группы до перезапуска участвовали Елизавета Корнилова, Марианна Кочурова, Ирина Титова.

Женская поп-группа SEREBRO существовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007». В финале представлявший Россию коллектив занял третье место с песней «Song #1».

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе». 28 ноября вышла дебютная песня нового состава. Фадеев рассказывал, что коллектив выпустит композиции на иностранном языке. В том числе китайском и испанском.

Ранее Фадеев поделился подробностями проекта Глюк'оZа.

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