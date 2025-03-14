Дочь Юлии Началовой рассказала о боли от потери мамы

Дочь певицы Юлии Началовой, студентка ВГИКа и певица Вера Алдонина рассказала о боли от потери мамы. Интервью с девушкой опубликовало издание «Страсти».

18-летняя Вера не скрывает, что ее очень ранят вопросы, связанные с мамой. Возвращаться в дни, когда артистки не стало, девушке до сих пор очень больно и страшно.

«Пережили ли мы и смирились ли мы с уходом мамы — конечно нет, это до сих пор открытая рана на наших сердцах. И, нет, время не лечит. Для нас единственным возможным решением стало — хранить именно светлую память, жить с воспоминаниями о ней, радоваться, смеяться, жить с музыкой в душе, продолжать ее дело», — говорит девушка.

Вера Алдонина выпустит альбом памяти матери «Вера» 16 марта — в этот день в 2019 году Юлии Началовой не стало. Над этим релизом артистка работала незадолго до кончины.

В 2024 году Вера Алдонина рассказывала, что поступление во ВГИК было ее мечтой.

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