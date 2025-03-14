Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь Юлии Началовой рассказала о боли от потери мамы

Дочь певицы Началовой Вера Алдонина заявила, что не смирилась с уходом мамы
close
taisianachalova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь певицы Юлии Началовой, студентка ВГИКа и певица Вера Алдонина рассказала о боли от потери мамы. Интервью с девушкой опубликовало издание «Страсти».

18-летняя Вера не скрывает, что ее очень ранят вопросы, связанные с мамой. Возвращаться в дни, когда артистки не стало, девушке до сих пор очень больно и страшно.

«Пережили ли мы и смирились ли мы с уходом мамы — конечно нет, это до сих пор открытая рана на наших сердцах. И, нет, время не лечит. Для нас единственным возможным решением стало — хранить именно светлую память, жить с воспоминаниями о ней, радоваться, смеяться, жить с музыкой в душе, продолжать ее дело», — говорит девушка.

Вера Алдонина выпустит альбом памяти матери «Вера» 16 марта — в этот день в 2019 году Юлии Началовой не стало. Над этим релизом артистка работала незадолго до кончины.

В 2024 году Вера Алдонина рассказывала, что поступление во ВГИК было ее мечтой.

Ранее Марина Хлебникова рассказала, кому повезло в 90-е.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами