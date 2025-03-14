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Названы огромные гонорары ушедшего в тень Николая Фоменко

Продюсер Дворцов: Николай Фоменко получает за съемочный день 500 тысяч рублей
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Артист Николай Фоменко, актер, телеведущий и участник бит-квартета «Секрет», может получать огромные гонорары. Предположение о заработках ушедшего в последние годы в тень артиста высказал в беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.

По мнению Дворцова, Фоменко сейчас занят семьей и карьера для него отошла на второй план.

«За какие гонорары готов сниматься? Насколько я наслышан, от 500 тысяч рублей за съемочный день», — сказал медиаменеджер.

В 2024 году Фоменко принял участие в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». Он появился в роли камео в одной из последних сцен, действие которой происходит на телестудии, — и представился участником «молодой, но подающей надежды ленинградской группы «Секрет».

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