Актер и музыкант Николай Фоменко принял участие в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». Он появился в роли камео в одной из последних сцен, действие которой происходит на телестудии, — и представился участником «молодой, но подающей надежды ленинградской группы «Секрет».

«Мы молодая группа, нам всего чуть больше 20. Просто в Ленинграде климат тяжелый», — сказал Фоменко.

Затем артист озвучил настоящую причину своего появления на сцене — и объявил миллионного зрителя мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Им оказался 17-летний Максим Смирнов из Казани.

«Я в восторге! Когда сам Николай Фоменко обратился ко мне со сцены, я был просто в шоке! — сказал Максим. — Буквально два дня назад я приехал из Казани в Москву просто погулять во время каникул, увидеть город».

Молодому человеку подарили поездку в Санкт-Петербург на двоих с остановкой в гостинице и романтическим ужином в ресторане, а также виниловый проигрыватель и сувенирную продукцию проекта.

Одним из зрителей мюзикла в этот вечер стал Филипп Киркоров — в компании актера Вольфганга Черни он расположился на десятом ряду партера.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» по песням бит-квартета «Секрет» является совместным проектом компании «Бродвей Москва», МТС Live и Плюс Студии. Он ежедневно идет в театре МДМ уже полтора года.

Ранее режиссер «Ничего не бойся, я с тобой» Михаил Миронов признался в интервью «Газете.Ru», что мюзикл был написан в кратчайшие сроки, и его успех оказался неожиданностью.