Пугачева вынуждена сдвинуть выход нового альбома

Выход нового альбома Аллы Пугачевой сдвигается, поскольку с артисткой отказались работать саунд-продюсеры. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, сотрудничавшая с Пугачевой команда просто перестала выходить с артисткой на связь. Они рассказали Mash, что работали с Примадонной бесплатно и были удивлены количеством требований, которые выдвинула им певица.

Mash утверждает, что в новый альбом Пугачевой должны были войти композиции, которые она записала по приезде в Россию в 2023 году. По данным канала, сейчас выход композиций находится в подвешенном состоянии, так как Пугачева отказывается платить деньги саунд-продюсерам в надежде сэкономить. Она ищет тех, кто согласится сотрудничать с ней по бартеру.

1 марта 2024 года Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Потом исполнительница отдельно выпустила песню «Жизнь слишком хороша».

Накануне сообщалось, что Пугачева арендовала пирс, расположенный на территории ее дачного участка в Солнечногорске, до 2057 года.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин назвал Ирину Дубцову «недалекой и высокомерной».