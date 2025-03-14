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Прохор Шаляпин назвал Ирину Дубцову «недалекой и высокомерной»

Певец Прохор Шаляпин признался, что разочарован в ответившей ему Дубцовой
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ТНТ

Певец Прохор Шаляпин отреагировал в своем Telegram-канале на слова Ирины Дубцовой о том, что его «никто не помнит».

«Ну какая же Ира, ты все-таки недалекая и высокомерная. Это перечеркивает всю твою талантливость. Разочарован», — написал артист.

8 февраля Шаляпин назвал свою экс-подругу Ирину Дубцову «сбитым летчиком». Он выразил мнение, что артистка поет «одноразовое фуфло», которое быстро выходит из моды. Исполнитель также признался, что всегда старался говорить о Дубцовой только хорошее, но она первой начала высказываться о нем в негативном ключе.

Недавно Дубцова заявила, что ей безразлична критика Шаляпина, поскольку его «никто не помнит». Она назвала артиста «своеобразным» и «эпатажным» человеком. Певица уточнила, что не находится в ссоре с коллегой и напомнила, что знакома с ним с детства.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости вместе переехали в Москву и поначалу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились.

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