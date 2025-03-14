Друг Яниса Тиммы уличил Седокову в попытке лишить семью баскетболиста наследства

Друг Яниса Тиммы Гатис Лининьш призвал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Анну Седокову объяснить, почему она препятствует семье спортсмена в получении наследства.

По словам Лининьша, Седокова отказывается подписывать документы об официальном разводе с Тиммой не только в России, но и в Европе и США.

«Это препятствует родителям и ребенку Яниса претендовать на его наследство <…> Анна не только избегает подписания, а также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос», — заявил знакомый баскетболиста.

По словам Лининьша, Седокова также не отдает личные вещи и телефон экс-супруга ни его родителям, ни полиции. Он заявил, что у близких спортсмена накопилось много вопросов к российской исполнительнице — в том числе они требуют, чтобы Седокова раскрыла детали разговора с Тиммой накануне его кончины.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

Накануне стало известно, что Седокова впервые записала новую песню после кончины бывшего мужа. Певица призналась, что планирует дать свой «ответ» и показать свою «историю».

Ранее Анна Седокова подтвердила, что ей предлагали 10 млн за интервью о трагедии с экс-мужем.