В Москве покажут последние месяцы Великой Отечественной войны глазами кинооператоров

В Подземном музее «Зарядье» откроется 21 марта выставка «Весна Победы», посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Специальный акцент на выставке будет сделан на трех весенних месяцах 1945 года, а также ключевых событиях и успехах советских войск, приведших к победе, — это взятие Кенигсберга и Берлина, освобождение Братиславы, Вены и Праги и, наконец, капитуляция Германии», — сообщили создатели.

На выставке зрителям представят работы фронтовых операторов и фотокорреспондентов — в том числе оскароносную ленту «Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина.

Особое внимание, уточнили создатели, на выставке уделят роли женщин. Всего будут представлены работы шести операторов и семи фотографов, среди которых снимки Ольги Игнатович и Галины Санько. Их фотографии из освобожденных концлагерей использовались для время Нюрнбергского процесса как доказательства преступлений нацистов.

В экспозицию также войдет кинопулемет Александра Медведкина, изобретенный во время войны для облегчения съемок. Всего в создании проекта приняли участие девять музеев и архивов.

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