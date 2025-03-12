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Раскрыта дата проведения акции «Ночь театров» в Москве

Ежегодная акция «Ночь театров» пойдет 27 марта 2025 года в Москве
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Пресс-служба Департамента культуры Москвы

Ежегодная акция «Ночь театров» пройдет с вечера 27 марта до утра 28 марта 2025 года в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

В этом году темой акции будут юбилеи, поскольку в 2025-м отмечают 165 лет со дня рождения А.П. Чехова, 140 лет со дня рождения Александра Блока — и юбилейные даты других известных отечественных деятелей культуры.

«С каждым годом в «Ночи театров» в Москве участвует все больше культурных учреждений: в 2024-м акция объединила 70 театров. В этом сезоне в ней примут участие 90 театров и организаций культуры. Гостей ждут творческие вечера, открытые репетиции, перформансы, театральный квиз, экскурсии и променады», — рассказал руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин.

Торжественное открытие акции пройдет 27 марта в 21:00 на площадке Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя. В концерте примут участие: заслуженная артистка России Нонна Гришаева, народный артист РФ Валерий Афанасьев, лауреат премий Правительства РФ и Президента РФ Антон Шагин и другие артисты.

Всего в рамках акции пройдет около 120 мероприятий, среди которых экскурсии, спектакли, творческие встречи, концерты, квизы, читки и открытые репетиции. Регистрация на все события откроется 20 марта в 12:00 на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что фестиваль актуального научного кино пройдет с 30 марта по 13 апреля в Москве.

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