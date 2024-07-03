Буланова с молодым супругом задумалась об усыновлении

Певица Татьяна Буланова призналась, что супруг Валерий Руднев предложил ей усыновить ребенка. Об этом исполнительница рассказала в интервью Леди Mail.ru.

«Для меня нет особой разницы, я родила ребенка или другая женщина, — чужих детей, как говорится, не бывает», — отметила знаменитость.

По словам Булановой, Руднев хочет детей, а она не вправе ему отказать. Сейчас супруги еще только думают о родительстве.

«Если перед Богом дал клятву, развенчаться уже нельзя. Так и с ребенком из детского дома: если взял его, назад дороги нет. Поэтому такой шаг должен быть очень обдуманным», — пояснила певица.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

2 июня 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

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