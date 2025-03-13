Адвокат оценил, может ли Ефремов выйти на свободу по УДО

Адвокат Ульяненко допустил, что Ефремов сможет выйти на свободу по УДО

Актер Михаил Ефремов может выйти на свободу раньше времени в рамках условно-досрочного освобождения. Об этом «Пятому каналу» рассказал адвокат Виталий Ульяненко.

«Цель условно-досрочного освобождения лица — это его исправление. Соответственно, если суд придет к выводу о том, что лицо, находясь в местах лишения свободы, исправилось, то есть осознало степень общественной опасности своего деяния, суд удовлетворит ходатайство по УДО», — объяснил он.

Прошение артиста об условно-досрочном освобождении планируют рассмотреть в суде к концу марта. Юристы уточняют, что для его удовлетворения важно, чтобы у арестанта было образцовое поведение. В частности, будет оцениваться отношение к учебе, работе, а также наличие дисциплинарных проступков, уточнил Ульяненко.

В конце февраля адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко подтвердил информацию о том, что актер инициировал процесс, связанный с условно-досрочным освобождением. В беседе с «Газетой.Ru» юрист заявил, что данное утверждение «соответствует действительности».

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский понадеялся, что Ефремов бросит пить после выхода по УДО.