На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на даче

Бизнесмен из Балаково Анатолий Рыськов подал в суд на Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте из-за пирса на даче, сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на помощника председателя Солнечногорского городского суда Московской области Екатерину Белоусову и источники.

Отмечается, что это не первый иск от жителя Саратовской области.

Рыськов просит суд обязать певиц снести пирс на их дачном участке в Солнечногорске. По его словам, пирс ограничивает доступ к береговой полосе местного водоема.

Также в деле участвует комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска. Первое заседание назначено на 31 октября.

31 августа Telegram-канал Mash сообщил, что компания «Газпром межрегионгаз» подала в суд на певицу Аллу Пугачеву за то, что она не оплатила услугу предоставления газа на одном из своих участков в Москве.

Позже компания отозвала иск к Пугачевой.

Ранее Галкин высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом после отмены концерта.