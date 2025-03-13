Актер Джекман даст показания в суде по делу о домогательствах к актрисе Блейк Лайвли

Актера Хью Джекмана вызвали в суд на разбирательство между актрисой Блейк Лайвли и режиссером Джастином Бальдони. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Джекман даст показания под присягой в рамках досудебных разбирательств. Он выступит как друг Райана Рейнольдса, мужа Лайвли. Возможно, в суде придется поделиться воспоминаниями и подруге Лайвли Тейлор Свифт.

По мнению источника, показания Джекмана могут иметь решающее значение и «не оставят камня на камне» от позиции Бальдони, снимавшего Лайвли в своем фильме «Все закончится на нас». Инсайдер добавил, что Джекман много общался с Лайвли наедине.

Адвокат Бальдони до этого жаловался, что Рейнольдс якобы вставил в фильм «Дэдпул и Росомаха» несколько намеков на его подзащитного — например, снабдил одного из персонажей прической Бальдони.

«Райан Рейнольдс воспользовался своей властью и влиянием. Если ваша жена подвергается сексуальным домогательствам, смеяться над ситуацией неправильно; обычно это воспринимают очень серьезно», — сказал адвокат.

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались убрать его из шоу-бизнеса. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».

Ранее Лайвли отдалилась от Райана Рейнольдса для сохранения его карьеры.