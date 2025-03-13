«Ленфильм» планирует открыть киношколу в Югре

Студия «Ленфильм» и детская студия телеканала «Югра» откроют киношколу в память режиссера Виталия Мельникова. Об этом сообщает informugra.ru.

Занятия будут проходить как в очной, так и в онлайн-форме. Куратором проекта стала заместитель директора «Ленфильма» и продюсер многих фильмов Мельникова Ольга Аграфенина. В рамках проекта будут не только уроки кино, но также мастер-классы с известными режиссерами и профессионалами индустрии.

«Киношкола имени Виталия Мельникова станет новым шагом в развитии детского кинематографа в Югре, сохраняя наследие великого режиссера и вдохновляя новое поколение на создание собственных фильмов», — заявили авторы проекта.

Виталия Мельникова не стало в марте 2022 года. Он работал художественным руководителем киностудии «Голос» при «Ленфильме» с 1989 по 2006 годы. В фильмографии режиссера более 20 работ. Он снял такие картины, как «Луной был полон сад», «Старший сын», «Здравствуй и прощай», «Начальник Чукотки», «Женитьба», «Отпуск в сентябре». В 1987 году кинематографист удостоился звания народного артиста РСФСР.

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