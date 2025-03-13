Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ленфильм» планирует открыть киношколу в Югре

«Ленфильм» откроет киношколу в Югре
close
Shutterstock

Студия «Ленфильм» и детская студия телеканала «Югра» откроют киношколу в память режиссера Виталия Мельникова. Об этом сообщает informugra.ru.

Занятия будут проходить как в очной, так и в онлайн-форме. Куратором проекта стала заместитель директора «Ленфильма» и продюсер многих фильмов Мельникова Ольга Аграфенина. В рамках проекта будут не только уроки кино, но также мастер-классы с известными режиссерами и профессионалами индустрии.

«Киношкола имени Виталия Мельникова станет новым шагом в развитии детского кинематографа в Югре, сохраняя наследие великого режиссера и вдохновляя новое поколение на создание собственных фильмов», — заявили авторы проекта.

Виталия Мельникова не стало в марте 2022 года. Он работал художественным руководителем киностудии «Голос» при «Ленфильме» с 1989 по 2006 годы. В фильмографии режиссера более 20 работ. Он снял такие картины, как «Луной был полон сад», «Старший сын», «Здравствуй и прощай», «Начальник Чукотки», «Женитьба», «Отпуск в сентябре». В 1987 году кинематографист удостоился звания народного артиста РСФСР.

Ранее Герман-младший раскрыл, готов ли возглавить «Ленфильм».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами