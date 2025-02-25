Герман-младший раскрыл, готов ли возглавить «Ленфильм»

Режиссер Алексей Герман – младший в беседе с spbdnevnik.ru опроверг, что возглавит совет директоров «Ленфильма».

Герман-младший объяснил, что не обладает достаточной компетенцией для этого. Он не учился на руководящие должности. Как уточнил режиссер, он имеет малый опыт в управлении киностудиями.

«Люди, с которыми я работаю, заточены на эффективном производстве именно фильмов, то есть это иной менеджмент. Место гендиректора «Ленфильма» порой требует жестких решений, а я вырос на этой киностудии, знаю ее сотрудников, их боль, поэтому просто по-человечески не смогу принять ряд управленческих решений. Глава Совета директоров – должность политическая, чтобы ее занимать, надо обладать бюрократическим опытом, а я им не обладаю», — рассказал кинематографист.

По словам Германа-младшего, ему никогда не предлагали возглавить «Ленфильм». Режиссер признался, что хочет помогать развитию киностудии, однако сейчас не может. Он объяснил, что работает над фильмом про то, как снималась картина Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».

«Невозможно совмещать «Ленфильм» и сложнейший кинопроект нашего кино», — отметил режиссер.

Ранее Герман-младший оценил, сможет ли Борисов выиграть «Оскар».