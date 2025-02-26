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Дочь Волочковой сделает две свадьбы

Дочь Волочковой Ариадна: свадьба в Петербурге ориентирована на вкус матери
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна призналась в беседе с kp.ru, что проведет две свадьбы.

Ариадна приняла решение отпраздновать торжество в Москве и Санкт-Петербурге. Первую она справит с отцом и друзьями, а вторую — с матерью. Она приняла такое решение из-за конфликта родителей. Девушка хочет, чтобы отцу и матери было комфортно.

«Для нас с Никитой главное – обвенчаться. Безусловно, свадьба важна для родственников, для друзей, но для нас больше важна духовная часть, нам нужно закрепить наш союз на небесах», — поделилась дочь балерины.

По словам Ариадны, она не хочет «отпраздновать по-царски». Изначально она и ее жених Никита Григорян планировали скромную свадьбу.

«Но поскольку мама — человек очень эпатажный, яркий, мы подумали, что, может быть, лучше сделать праздник таким, каким она его видит. И эта свадьба будет ориентирована на мамин вкус», — поделилась девушка.

Ариадна добавила, что свадьба в Санкт-Петербурге пройдет камерно, но красиво. Она опровергла, что торжество обойдется им в несколько миллионов рублей.

Ранее Елена Николаева ответила, почему Вдовин не подарит дочери от Волочковой квартиру.

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