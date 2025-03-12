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Скарлетт Йоханссон пожаловалась на «сильное давление» из-за соцсетей

Актриса Йоханссон призналась, что сталкивается с давлением из-за соцсетей
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Mario Anzuoni/Reuters

Актриса Скарлетт Йоханссон призналась в интервью InStyle, что испытывает сильное давление из-за отсутствия собственного аккаунта в соцсетях.

«Я была достаточно близка, чтобы поговорить об этом со своим психотерапевтом. <…> Даже сегодня я получил письмо от Universal [Pictures] с текстом: «Эй, не могли бы вы присоединиться к Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) накануне выхода фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»?» — рассказала знаменитость.

По словам Йоханссон, она отказывается вести личный блог в сети, поскольку это идет вразрез с ее ценностями. Актриса считает, что аккаунт в соцсетях не позволит ей оставаться собой.

«На меня оказывают сильное давление, чтобы я присоединилась к социальным сетям. Есть ли способ сделать это и остаться верной себе? Мне кажется, что нет», — пояснила звезда.

Скарлетт Йоханссон — не единственная голливудская знаменитость, у которой нет личного блога в сети.

Недавно представитель Брэда Питта напоминал поклонникам, что актер тоже не пользуется соцсетями. Агенту артиста пришлось сделать это заявление после того, как француженку обманул мошенник от имени звезды «Бойцовского клуба».

Ранее сообщалось, что на съемках фильма «Драма» актера Паттинсона вывела из себя прямолинейная фраза.

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