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Актер из «Бригады» рассказал, как худеет с женой

Актер Игорь Письменный признался, что похудел на 3 кг
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Павел Бедняков/РИА Новости

Актер Игорь Письменный признался в беседе с «Леди Mail», что начал худеть с женой Натальей.

Письменный и его супруга худеет по методу подсчета калорий. Жена артиста скачала приложение, в которое записывает, что они с супругом съели. Таким образом пара следит, сколько они съели за день. Актер признался, что очень доволен приложением. Он уже похудел на три килограмма.

«Мне бы еще десяточек скинуть не помешало бы, тогда бы и колени меньше болели, да и в целом организму полегче было бы», — поделился актер.

Письменный добавил, что не забывает следить за своим здоровьем. Недавно актер проходил диспансеризацию.

Игорь Письменный дебютировал в кино в 1990 году в картине «Рок-н-ролл для принцесс». В его фильмографии более 70 работ. Он снимался в таких проектах, как «ДМБ-002», «Азазель», «Бригада», «Ночной дозор», «Герой нашего времени», «Высший пилотаж», «ВСЛУХ!», «Чук и Гек. Большое приключение», «Раневская». Артист также играет в спектаклях в Театре комедии и в Театре Антона Чехова.

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