Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце: «Ничего не предвещало»

Актер Виктор Сухоруков признался, что перенес операцию на сердце из-за инфаркта
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Народный артист России Виктор Сухоруков рассказал mk.ru, что 3 марта перенес операцию из-за ишемической болезни сердца.

«Вообще, скажу тебе, что ничего не предвещало. Я чувствовал себя как обычно отлично, готовился к поездке в Саратов. <…> Нагрузки — сумасшедшие. И кто бы знал, что так случится…» — заявил артист.

По словам Сухорукова, у него случился острый инфаркт миокарда. В больнице ему провели коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Во время операции, отметил актер, выяснилось, что это был его второй инфаркт — первый он перенес в 2008 году.

«Уже у меня начался курс реабилитации. Я себя хорошо чувствую. Аппетит хороший. На груди у меня бандаж. <…> Надеюсь, что все наладится. И Бог есть», — сказал актер.

Сухоруков подытожил, что из-за перенесенной операции вынужден приостановить все выступления, которые были запланированы на март.

Недавно актриса Валентина Талызина опровергла, что ей диагностировали рак. Звезда «Иронии судьбы» уточнила, что чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что жена Ефремова ответила матом на слухи о язве желудка у артиста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами