Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце: «Ничего не предвещало»

Народный артист России Виктор Сухоруков рассказал mk.ru, что 3 марта перенес операцию из-за ишемической болезни сердца.

«Вообще, скажу тебе, что ничего не предвещало. Я чувствовал себя как обычно отлично, готовился к поездке в Саратов. <…> Нагрузки — сумасшедшие. И кто бы знал, что так случится…» — заявил артист.

По словам Сухорукова, у него случился острый инфаркт миокарда. В больнице ему провели коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Во время операции, отметил актер, выяснилось, что это был его второй инфаркт — первый он перенес в 2008 году.

«Уже у меня начался курс реабилитации. Я себя хорошо чувствую. Аппетит хороший. На груди у меня бандаж. <…> Надеюсь, что все наладится. И Бог есть», — сказал актер.

Сухоруков подытожил, что из-за перенесенной операции вынужден приостановить все выступления, которые были запланированы на март.

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