Якубович заработал больше 6 млн рублей на бильярдных столах

Компания по производству мебели для игры в бильярд телеведущего Леонида Якубовича выручила 6,9 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Издание отмечает, что бессменный ведущий программы «Поле чудес» входит в состав учредителей ООО «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°»». Ему принадлежат 24 процента акций компании.

Этот бизнес занимается изготовлением бильярдных столов, аксессуаров к игре и дизайном интерьеров. В 2023 году компания выручила 6,9 миллионов рублей. При этом, добавляет «Звездач», бизнес Якубовича также и задолжал Федеральной налоговой службе 14 тысяч рублей за 2021 год.

В марте телеведущий в беседе с «РИА Новости» опроверг информацию о том, что у него есть два личных самолета и вертолет. Он пояснил, что обычно летает в Белоруссию на Ми-2 летчика Николая Мочанского, который владеет аэроклубом в Минске.

Кроме того, Якубович пошутил о слухах про якобы свои 12 домов в Подмосковье. По словам ведущего, его семья владеет только одним загородным домом.

«У меня одна жена — Марина Видо, двое детей — Артем Антонов и Варвара Видо. На стороне никого нет», — также отметил он.

Ранее Кушанашвили заявил, что мог стать мужем Пугачевой.