Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Лоза отказался от участия в шоу, посвященного ДТП Буйнова: «Мы не друзья»

Певец Юрий Лоза поддержал пострадавшую в ДТП с участием Буйнова
close
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза признался в Telegram-канале, что его звали на программу, посвященную ДТП с участием Александра Буйнова.

Лоза спросил, зачем его приглашают. Команда ток-шоу хотела, чтобы он приехал и «поддержал друга».

«Я отказался, потому что с Буйновым мы не друзья, а всего лишь коллеги по цеху», — заявил певец.

Артист добавил, что в происшествии предпочел бы поддержать пострадавшую. Лоза отметил, что тормозить перед пешеходным переходом — это нарушение.

«А уж нежелание поинтересоваться здоровьем лежащего на дороге человека, которого сбил, — для этого должны быть очень уж веские основания», — рассказал артист.

27 февраля Telegram-канал Mash заявил, что Александр Буйнов якобы сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. По данным издания, женщина была госпитализирована с разрывом связок. Со слов пострадавшей, певец хотел уехать с места ДТП.

Позже Буйнов рассказал, что наехал на женщину правым крылом машины. На автомобиле не осталось следов. Сам певец не пострадал, а участница ДТП была легко травмирована. У нее обнаружили синяки и растяжение связки левого колена. Артист заявил, что находится на связи с семьей пострадавшей.

Ранее Буйнов обратился к подписчикам после ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами