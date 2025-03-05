Юрий Лоза отказался от участия в шоу, посвященного ДТП Буйнова: «Мы не друзья»

Певец Юрий Лоза признался в Telegram-канале, что его звали на программу, посвященную ДТП с участием Александра Буйнова.

Лоза спросил, зачем его приглашают. Команда ток-шоу хотела, чтобы он приехал и «поддержал друга».

«Я отказался, потому что с Буйновым мы не друзья, а всего лишь коллеги по цеху», — заявил певец.

Артист добавил, что в происшествии предпочел бы поддержать пострадавшую. Лоза отметил, что тормозить перед пешеходным переходом — это нарушение.

«А уж нежелание поинтересоваться здоровьем лежащего на дороге человека, которого сбил, — для этого должны быть очень уж веские основания», — рассказал артист.

27 февраля Telegram-канал Mash заявил, что Александр Буйнов якобы сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. По данным издания, женщина была госпитализирована с разрывом связок. Со слов пострадавшей, певец хотел уехать с места ДТП.

Позже Буйнов рассказал, что наехал на женщину правым крылом машины. На автомобиле не осталось следов. Сам певец не пострадал, а участница ДТП была легко травмирована. У нее обнаружили синяки и растяжение связки левого колена. Артист заявил, что находится на связи с семьей пострадавшей.

Ранее Буйнов обратился к подписчикам после ДТП.