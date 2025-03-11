Бывший муж Волочковой придет на свадьбу дочери

Телеведущая Елена Николаева сообщила в беседе с kp.ru, что она и ее муж, бизнесмен Игорь Вдовин, посетят свадьбу дочери Анастасии Волочковой Ариадны.

Дочь Вдовина и Анастасии Волочковой, 19-летняя Ариадна, выйдет замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Николаева уточнила, что будет на торжестве, которое пройдет в Москве. По ее словам, в Санкт-Петербурге состоится венчание.

«Ребята хотели провести его тихо. Это вообще, как вы понимаете, довольно тихое событие. Таинство, я бы сказала», — поделилась телеведущая.

Николаева отметила, что сейчас Ариадна снова живет с ней и супругом из-за подготовки к венчанию.

Ариадна рассказывала, что приняла решение отпраздновать две свадьбы — в Москве и Санкт-Петербурге. Первую она справит с отцом и друзьями, а вторую — с матерью. Она приняла такое решение из-за конфликта родителей. Девушка хочет, чтобы отцу и матери было комфортно.

Волочкова рассказала, что торжество пройдет в стиле романа «Великий Гэтсби». На свадьбе дочери танцовщицы Ариадны не будет представителей СМИ, а также звезд шоу-бизнеса.

Ранее Волочкова не подтвердила многомилионные расходы на свадьбу дочери.