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Сергей Жуков заявил, что не передавал права на хиты «Руки вверх!» продюсеру Маликову

Лидер «Руки вверх!» Жуков заявил в суде, что остается автором произведений коллектива
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Пресс-служба ТНТ

Солист и лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что никогда не передавал авторские права на хиты коллектива продюсеру Андрею Маликову. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на заявление певца.

Жуков утверждает, что авторство песен из альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов» закреплено за ним и экс-участником группы Алексеем Потехиным. До этого, подчеркнул он, права никто не оспаривал.

«Мы зарегистрированы в качестве авторов указанных произведений в реестре Российского Авторского Общества, свои авторские права на указанные произведения никогда не передавали А. Черкасову, А. Маликову или любым аффилированным с ними лицам», — говорит Жуков.

При этом, признал он, имеется спор о том, кто владеет смежными правами на фонограммы, включенные в указанные альбомы.

Накануне Жуков не смог доказать в суде, что он участвовал в создании спорных фонограмм из альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов». Во время заседания суда был допрошен свидетель, который делал студийную запись композиций для альбома «Без тормозов». По его словам, первый продюсер «Руки Вверх!» Андрей Маликов был инициатором записи фонограмм. Мужчина заявил, что с продюсером проходило обсуждение даты и времени записи, согласование работ, он же оплачивал их проведение. Жуков являлся автором и исполнителем, но не был создателем фонограммы, сказал свидетель.

Ранее экс-продюсер «Руки вверх!» обвинил Жукова во лжи.

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