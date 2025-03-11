Ветераны глобальных войн расскажут о своих подвигах в новом документальном сериале

В Год защитника Отечества выйдет документальный сериал «Герои неизвестных войн». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.

Показ проекта также будет приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем ветераны глобальных мировых конфликтов расскажут о своих подвигах, которые, по их словам, сыграли решающую роль в сохранении мира. Через их личные истории авторы захотели показать общую хронологию события, именуемого как «Холодная война».

В первой серии советские летчики поделятся тем, как впервые спасли мир от ядерной катастрофы в разгар Корейской войны. По словам военных, именно они действовали в боях под видом корейских пилотов.

Второй эпизод будет посвящен Вьетнамской войне. Советские инструкторы расскажут, как в обстановке строжайшей секретности они обучали местных военных противостоять самой мощной группировке американских войск.

В третьем и четвертом эпизоде советские военные расскажут, как активно поддерживали правительство Египта, инициируя масштабные экономические и инфраструктурные проекты, а также помогли вооруженным силам Эфиопии.

Пятый выпуск повествует о конфликте в Ливане сорокалетней давности. А финальный эпизод посвящен Карибскому кризису 1962 года, когда мир оказался на грани ядерного конфликта.

В пресс-службе отметили, что все истории основаны на официальных документах, личных архивах, а также дневниковых записях и воспоминаниях главных героев, пожелавших остаться неизвестными.

Режиссер сериала — Иван Юдин. Сценаристы — Михаил Шептун, Ксения Фролова и Илья Егоров.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» представит 20 восстановленных фильмов к 80-летию Победы.