Катя IOWA назвала необычный способ поддерживать себя в форме

Певица Екатерина Иванчикова, более известная под псевдонимом Катя IOWA, призналась в интервью «Леди Mail», что не ходит в спортивный зал для поддержания фигуры.

Катя IOWA рассказала, что поддерживать себя в форме помогает уход за ребенком, танцы, а также занятия нунчаками.

«Бегаю за ребенком, занимаюсь нунчаками, репетирую танцевальные постановки — зачем мне спортзал?» — отметила артистка.

По словам Кати IOWA, она редко сталкивается с негативом в социальных сетях. Артистка уверила, что не удаляет комментарии критиков. Певица призналась, что ее поражает количество «светлых людей» в ее окружении. В том числе и среди подписчиков в соцсетях.

Екатерина Иванчикова замужем за гитаристом из группы IOWA, они поженились в 2012 году. Звезда рассказывала, что семь лет ждала предложения руки и сердца от музыканта. Через четыре года после свадьбы супруги обвенчались в Карелии.

31 марта 2023 года Катя IOWA стала матерью. Артистка придумала имя для сына еще до его рождения. Она назвала мальчика Львом. Иванчикова опровергала слухи, что 15 лет не могла забеременеть. По словам артистки, они с мужем просто «кайфовали и были немножко фричайлд».

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